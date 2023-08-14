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НовостиПроисшествия14 августа 2023 12:44

В ДТП в Киреевском районе погиб водитель автомобиля Lada

Мужчина не справился с управлением транспорта и перевернулся в кювет
Михаил КОРЕНЮГИН
В ДТП в Киреевском районе погиб водитель автомобиля Lada

В ДТП в Киреевском районе погиб водитель автомобиля Lada

Фото: материалы пресс-служб

В Киреевском районе на 5-ом километре автодороги «Киреевск – Теплое автоподъезд к н.п. Сечино» днем 12 августа произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального управлением ГИБДД.

- 68-летний мужчина, управляя автомобилем Lada Granta, не справился с управлением и совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия от полученных травм.