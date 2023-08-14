В ДТП в Киреевском районе погиб водитель автомобиля Lada
Фото: материалы пресс-служб
В Киреевском районе на 5-ом километре автодороги «Киреевск – Теплое автоподъезд к н.п. Сечино» днем 12 августа произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального управлением ГИБДД.
- 68-летний мужчина, управляя автомобилем Lada Granta, не справился с управлением и совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.
В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия от полученных травм.