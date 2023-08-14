34 нетрезвых водителя задержали на дорогах Тульской области за минувшие выходные Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За минувшую пятницу и выходные дни сотрудниками ГИБДД Тульской области установлены 34 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения.

Проходить медицинское освидетельствование отказались 5 из них. Еще три к тому же не имели при себе водительских прав. Также без удостоверения, разрешающего садиться за руль оказался еще три нетрезвых водителя.

Кроме того, в отношении одного автолюбителя за рецидив действий собраны материалы по статье 264.1 УК РФ.