В Алексине на улице Парковой столкнулись автомобили «ВАЗ» и Lada Фото: материалы пресс-служб

В Алексине на улице Парковой днем 12 августа произошло ДТП. Там примерно в 13:00 столкнулись две легковушки. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Так, 21-летний молодой человек, управляя автомобилем «ВАЗ-21104», совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada-210740, за рулем которого находился 32-летний мужчина.

В результате ДТП пострадала водитель автомобиля Lada. Его госпитализировали в больницу с различными травмами.