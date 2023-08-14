В Пролетарском округе Тулы 50-летний мужчина с помощью ножа убил знакомого Фото: материалы пресс-служб

Следственный отдел по Пролетарскому округу Тулы возбудил уголовное дело по факту смерти 49-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что 12 августа 2023 года в одной из квартир города между 50-летний мужчиной и его 49-летним знакомым возник конфликт, в ходе которого обвиняемый взял нож и нанес им несколько ударов в шею и спину. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных травм.

В данный момент по уголовному делу проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Подозреваемого задержали. Следователь выступит в суде с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.