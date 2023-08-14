В Ефремовском районе автомобиля Lada перевернулся на крышу Фото: материалы пресс-служб

В Ефремовском районе на 5-ом километре автодорог «Ефремов-Химзавод» вечером 11 августа произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

- 57-летний мужчина, управляя автомобилем Lada Vesta, не справился с управлением и совершил съезд на левую по ходу движения обочину с последующим опрокидыванием, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадала водитель легковушки. Его госпитализировали в больницу с различными травмами.