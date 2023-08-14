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НовостиСпорт14 августа 2023 10:36

17 сентября в Туле пройдет фестиваль ГТО «Золотая осень»

Организаторы подготовили для участников мероприятия несколько спортивных дисциплин для прохождения
Михаил КОРЕНЮГИН
17 августа в Туле пройдет фестиваль ГТО «Золотая осень»

17 августа в Туле пройдет фестиваль ГТО «Золотая осень»

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле пройдет летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО «Золотая осень» среди населения региона XVI-XVIII ступени. Об этом сообщает региональное министерство спорта.

В программу соревнований войдут смешанное передвижение на 1000 метров, сгибание-разгибание рук, наклон вперед из положения стоя ногами на скамье, поднимание туловища из положения лежа и плавание на 25 метров.

Мероприятие пройдет 17 сентября на стадион «Буревестник» на улице Болдина.