17 сентября в Туле пройдет фестиваль ГТО «Золотая осень»

17 августа в Туле пройдет фестиваль ГТО «Золотая осень» Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле пройдет летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО «Золотая осень» среди населения региона XVI-XVIII ступени. Об этом сообщает региональное министерство спорта.

В программу соревнований войдут смешанное передвижение на 1000 метров, сгибание-разгибание рук, наклон вперед из положения стоя ногами на скамье, поднимание туловища из положения лежа и плавание на 25 метров.

Мероприятие пройдет 17 сентября на стадион «Буревестник» на улице Болдина.