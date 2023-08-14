В Туле на улице Вильямса пьяная женщина пыталась запрыгнуть на проезжающий автомобиль Фото: соцсети

13 августа примерно в 14:00 в Туле на улице Вильямса легковой автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации свидетелей, тулячка находилась в состоянии алкогольного опьянения и попыталась запрыгнуть на багажник проезжавшего мимо автомобиля.

Сама женщина рассказала, что после происшествия у нее оказался сломан ном. При этом от медицинской помощи пострадавшая отказалась, так как сама является врачом.