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НовостиПроисшествия14 августа 2023 10:15

В Туле на улице Вильямса пьяная женщина пыталась запрыгнуть на проезжающий автомобиль

У пострадавшей сломан нос, но от медицинской помощи она отказалась
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на улице Вильямса пьяная женщина пыталась запрыгнуть на проезжающий автомобиль

В Туле на улице Вильямса пьяная женщина пыталась запрыгнуть на проезжающий автомобиль

Фото: соцсети

13 августа примерно в 14:00 в Туле на улице Вильямса легковой автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации свидетелей, тулячка находилась в состоянии алкогольного опьянения и попыталась запрыгнуть на багажник проезжавшего мимо автомобиля.

Сама женщина рассказала, что после происшествия у нее оказался сломан ном. При этом от медицинской помощи пострадавшая отказалась, так как сама является врачом.