Кому в Туле отключат газ 15 августа Фото: Алексей ФОКИН (фото)

15 августа с 10:00 до 17:00 без газа останутся жители дома №49 по улице Гастелло, дома №8 на Театральном переулке, дома №2 по улице Гагарина, а с 12:00 до 18:00 - дома №20 на Красноармейском проспекте, подъезды №3 и 4.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время.