15 августа на нескольких улицах Центрального округа Тулы отключат водоснабжение Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Отключение произойдет с 10:00 и до окончания ремонта.

Так, подача холодной воды прекратиться в домах №28, 32, 33а, 34, 36, 38, 42, 45, 47 и 49 на проспекте Ленина, №5-21, 27 и 31а по улице Каминского, №2а-14, 3б, 4 и 23а по улице Пушкинский проезд, №4-42, 5 и 9 по улице Жуковского.

Сами ремонтно-восстановительные работы пройдут по адресу: проспект Ленина, дом №38.

После окончания работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.