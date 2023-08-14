Прокуратура опубликовала статистику преступности в Тульской области за прошедшие 7 месяцев Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С января по июль 2023 года правоохранительные органы выявили 9490 преступлений. Анализ социально-криминологической характеристики показывает, что показатели преступности снизились в следующий направлениях:

- на 47,2% количество нарушений ПДД, повлекших смерть человека (с 72 до 38);

- на 37,9% количество разбойных нападений (с 29 до 18);

- на 27% количество краж, совершенных на улицах и в других общественных местах (с 459 до 335);

- на 25,7% количество умышленного уничтожения имущества граждан путем поджога (с 35 до 26);

- на 12,7% количество преступлений, совершенных несовершеннолетними (с 102 до 89);

- на 7,8 % количество потерпевших, погибших от преступных посягательств (со 152 до 140);

- на 3,6% количество уголовно наказуемых деяний, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (с 1000 до 964);

- на 2,2% количество преступных посягательств, совершенных лицами, ранее преступавшими уголовный закон (с 2 917 до 2 854).

Также за 7 месяцев правоохранительные органы выявили 888 уголовно наказуемых деяния, связанных с наркотиками, а с незаконным оборотом оружия - 105.

Раскрываемость преступлений составляет 54,7%, а материальный ущерб достиг 1 миллиарда 500 миллионов рублей.