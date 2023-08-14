Прокуратура опубликовала статистику преступности в Тульской области за прошедшие 7 месяцев
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
С января по июль 2023 года правоохранительные органы выявили 9490 преступлений. Анализ социально-криминологической характеристики показывает, что показатели преступности снизились в следующий направлениях:
- на 47,2% количество нарушений ПДД, повлекших смерть человека (с 72 до 38);
- на 37,9% количество разбойных нападений (с 29 до 18);
- на 27% количество краж, совершенных на улицах и в других общественных местах (с 459 до 335);
- на 25,7% количество умышленного уничтожения имущества граждан путем поджога (с 35 до 26);
- на 12,7% количество преступлений, совершенных несовершеннолетними (с 102 до 89);
- на 7,8 % количество потерпевших, погибших от преступных посягательств (со 152 до 140);
- на 3,6% количество уголовно наказуемых деяний, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (с 1000 до 964);
- на 2,2% количество преступных посягательств, совершенных лицами, ранее преступавшими уголовный закон (с 2 917 до 2 854).
Также за 7 месяцев правоохранительные органы выявили 888 уголовно наказуемых деяния, связанных с наркотиками, а с незаконным оборотом оружия - 105.
Раскрываемость преступлений составляет 54,7%, а материальный ущерб достиг 1 миллиарда 500 миллионов рублей.