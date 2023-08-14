За 7 месяцев в ДТП на территории Тульской области пострадали 145 детей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За 7 месяцев 2023 года на территории Тульской области произошло 127 ДТП с участием детей до 16 лет, в которых пострадали 145 несовершеннолетних, а погибли — двое. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

В связи с этим в преддверии нового учебного года с 7 по 23 августа сотрудники областной Госавтоинспекции проведут мероприятие «Водитель – осторожно, на дороге дети!», которое напомним участникам дорожного движения о необходимости соблюдения ПДД.

В рамках акции несовершеннолетние жители Тульской области ребята напишут и красочно оформят письма водителям, в которых выразят просьбы не нарушать правила на дороге. Все послания организаторы акции совместно с детьми передадут с 14 по 18 августа.