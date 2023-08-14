На 60 ложных вызовов выезжали сотрудники МЧС в Тульской области за прошедшую неделю Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За неделю с 7 по 13 августа пожарно-спасательными подразделениями Главного управления МЧС России по Тульской области осуществлены 837 выездов, - сообщают в ведомстве. При этом 60 из них оказались ложными.

За этот промежуток времени на территории региона было зарегистрировано 22 пожара, в которых пострадали два человека.

Также для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 23 раза.