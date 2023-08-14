В Узловой пожилая женщина зарезала сожителя во время ссоры Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Следственный комитет России по Тульской области возбудил уголовное дело в отношении 60-летней женщины, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Установлено, что 8 августа 2023 года в городе Узловая обвиняемая во время ссоры взяла нож и ударила своего сожителя в грудь. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.

На данный момент следователи уже осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили необходимые экспертизы. Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.