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НовостиПроисшествия14 августа 2023 7:17

В Туле на улице Советской автомобиль Hyundai вылетел на тротуар

В ДТП пострадала 31-летняя женщина
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на улице Советской автомобиль Hyundai вылетел на тротуар

В Туле на улице Советской автомобиль Hyundai вылетел на тротуар

Фото: соцсети

В Туле на улице Советской днем 13 августа произошло ДТП. Там легковой автомобиль вылетел на тротуар. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации тульской Госавтоинспекции, 63-летний мужчина, управляя автомобилем Hyundai, при повороте направо не убедился в безопасности маневра и столкнулся с попутным автобусом «ЛИАЗ», после чего выехал на тротуар.

В результате ДТП пострадала 31-летняя женщина пассажир общественного транспорта. Её госпитализировали в больницу с различными травмами.