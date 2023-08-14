В Туле на улице Советской автомобиль Hyundai вылетел на тротуар Фото: соцсети

В Туле на улице Советской днем 13 августа произошло ДТП. Там легковой автомобиль вылетел на тротуар. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации тульской Госавтоинспекции, 63-летний мужчина, управляя автомобилем Hyundai, при повороте направо не убедился в безопасности маневра и столкнулся с попутным автобусом «ЛИАЗ», после чего выехал на тротуар.

В результате ДТП пострадала 31-летняя женщина пассажир общественного транспорта. Её госпитализировали в больницу с различными травмами.