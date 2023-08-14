В Ефремове безработный туляк украл банковскую карту у матери своей знакомой Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции в Ефремове с заявлением обратилась 77-летняя женщина. Она рассказала, что при посещении знакомым ее дочери из квартиры украли банковскую карту, с которой позже списали 1 тысячу 761 рубль.

В ходе проведение оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов подтвердили данную информации. Преступником оказался безработный 38-летний знакомый дочери заявительницы, который проживает в Туле.

В данный момент полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Злоумышленник сознался в содеянном и вернул банковскую карту хозяйке.