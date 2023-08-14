19 августа на аэродроме «Мясново» пройдет фестиваль «Тульское небо» Фото: Алексей ФОКИН (фото)

19 августа на аэродроме «Мясново» пройдет фестиваль авиационных и технических видов спорта «Тульское небо». Об этом сообщает региональное министерство спорта.

Так, гостей мероприятия ждут показательные прыжки с парашютом, наземная демонстрация сверхлегких летательных аппаратов: дельталеты, паралеты, автожиры, самолеты, мотопарапланы, наземная демонстрация воздухоплавательной техники: аэростаты и демонстрация авиамоделей.

Помимо этого, там пройдут мастер-классы наземной подготовки на парапланах, мастер-классы для детей и веселые старты.

Начало – в 14:00.

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