19 августа на аэродроме «Мясново» пройдет фестиваль «Тульское небо»
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
19 августа на аэродроме «Мясново» пройдет фестиваль авиационных и технических видов спорта «Тульское небо». Об этом сообщает региональное министерство спорта.
Так, гостей мероприятия ждут показательные прыжки с парашютом, наземная демонстрация сверхлегких летательных аппаратов: дельталеты, паралеты, автожиры, самолеты, мотопарапланы, наземная демонстрация воздухоплавательной техники: аэростаты и демонстрация авиамоделей.
Помимо этого, там пройдут мастер-классы наземной подготовки на парапланах, мастер-классы для детей и веселые старты.
Начало – в 14:00.
6+