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НовостиПроисшествия13 августа 2023 12:00

Во время пожара в жилом доме в Киреевском районе погиб 34-летний мужчина

На месте происшествия работали 10 челоек и 3 единицы техниики
Михаил КОРЕНЮГИН
Во время пожара в жилом доме в Киреевском районе погиб 34-летний мужчина

Во время пожара в жилом доме в Киреевском районе погиб 34-летний мужчина

Фото: материалы пресс-служб

13 августа в 5:35 в жилом доме на улице Мира в поселке Приупский Киреевского района произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тульской области.

Так, на происшествие прибыли 10 человек и 3 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 22 минуты, но после ликвидации пожара в доме было обнаружено тело 34-летнего мужчины.

В результате происшествия дом выгорел внутри по всей площади. В данный момент устанавливается причина возгорания.