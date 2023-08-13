Во время пожара в жилом доме в Киреевском районе погиб 34-летний мужчина
Фото: материалы пресс-служб
13 августа в 5:35 в жилом доме на улице Мира в поселке Приупский Киреевского района произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тульской области.
Так, на происшествие прибыли 10 человек и 3 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 22 минуты, но после ликвидации пожара в доме было обнаружено тело 34-летнего мужчины.
В результате происшествия дом выгорел внутри по всей площади. В данный момент устанавливается причина возгорания.