Во время пожара в жилом доме в Киреевском районе погиб 34-летний мужчина Фото: материалы пресс-служб

13 августа в 5:35 в жилом доме на улице Мира в поселке Приупский Киреевского района произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тульской области.

Так, на происшествие прибыли 10 человек и 3 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 22 минуты, но после ликвидации пожара в доме было обнаружено тело 34-летнего мужчины.

В результате происшествия дом выгорел внутри по всей площади. В данный момент устанавливается причина возгорания.