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НовостиПроисшествия13 августа 2023 10:30

В Туле 47-летний мужчина на рынке похитил кошелек у пожилой женщины

Сотрудники полиции задержали злоумышленника
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле 47-летний мужчина на рынке похитил кошелек у пожилой женщины

В Туле 47-летний мужчина на рынке похитил кошелек у пожилой женщины

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции в Туле с заявлением обратилась 73-летняя женщина. Она рассказала, что в павильоне одного из рынка города у нее украли пакет, в котором лежал кошелек с 4 тысячами 700 рублями.

Благодаря просмотру камер видеонаблюдения сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался безработный 47-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном. Однако похищенное вернул лишь частично.

В данный момент полицейские проводят работу по установлению всех обстоятельств происшествия, по результатам которой будет принято процессуальное решение.