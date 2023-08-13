В Туле 47-летний мужчина на рынке похитил кошелек у пожилой женщины Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции в Туле с заявлением обратилась 73-летняя женщина. Она рассказала, что в павильоне одного из рынка города у нее украли пакет, в котором лежал кошелек с 4 тысячами 700 рублями.

Благодаря просмотру камер видеонаблюдения сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался безработный 47-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном. Однако похищенное вернул лишь частично.

В данный момент полицейские проводят работу по установлению всех обстоятельств происшествия, по результатам которой будет принято процессуальное решение.