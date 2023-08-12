Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт12 августа 2023 13:30

12 августа тульский «Арсенал» на выезде сыграет с новороссийским «Черноморцем»

Матч начнется в 19:30
Михаил КОРЕНЮГИН
12 августа тульский «Арсенал» на выезде сыграет с новороссийским «Черноморцем»

12 августа тульский «Арсенал» на выезде сыграет с новороссийским «Черноморцем»

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В 5-м туре Первой лиги тульский «Арсенал» встретится с новороссийским «Черноморцем». Главным судьей матча назначен Александр Машлякевич из Москвы.

Ему будут ассистировать москвич Артем Перов и ростовчанин Артур Тиракьянц. Резервный судья – Виктор Лацвиев из Шахт. Инспектор - Фейзудин Эрзиманов из Московской области.

За все время команды встречались между собой 2 раз. 1 победа на счету «Арсенала» и 1 — у «Черноморца».

На данный момент туляки идут на 10 месте в таблице, имея 5 очков в турнирной таблице, а новороссийцы на 14 месте с 4 очками.