12 августа тульский «Арсенал» на выезде сыграет с новороссийским «Черноморцем» Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В 5-м туре Первой лиги тульский «Арсенал» встретится с новороссийским «Черноморцем». Главным судьей матча назначен Александр Машлякевич из Москвы.

Ему будут ассистировать москвич Артем Перов и ростовчанин Артур Тиракьянц. Резервный судья – Виктор Лацвиев из Шахт. Инспектор - Фейзудин Эрзиманов из Московской области.

За все время команды встречались между собой 2 раз. 1 победа на счету «Арсенала» и 1 — у «Черноморца».

На данный момент туляки идут на 10 месте в таблице, имея 5 очков в турнирной таблице, а новороссийцы на 14 месте с 4 очками.