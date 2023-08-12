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НовостиПроисшествия12 августа 2023 12:00

Безработный мужчина обокрал два магазина в Зареченском округе Тулы

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Михаил КОРЕНЮГИН
Безработный мужчина обокрал два магазина в Зареченском округе Тулы

Безработный мужчина обокрал два магазина в Зареченском округе Тулы

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции с заявлением обратился менеджер по безопасности одной из крупных сетей супермаркетов. Он рассказал, что в двух разных торговых залах, расположенных на улицах Токарева и М. Горького, украли средства личной гигиены.

Благодаря просмотру камер видеонаблюдения сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался безработный и ранее судимый 43-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент полицейские проводят процессуальную проверку. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.