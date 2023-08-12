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НовостиПроисшествия12 августа 2023 10:30

В Суворове на проспекте Мира автомобиль Lada сбил 47-летнюю женщину

Пострадавшую госпитализировали в больницу
Михаил КОРЕНЮГИН
В Суворове на проспекте Мира автомобиль Lada сбил 47-летнюю женщину

В Суворове на проспекте Мира автомобиль Lada сбил 47-летнюю женщину

Фото: материалы пресс-служб

В Суворове на улице Мира вечером 10 августа произошло ДТП. Там примерно в 17:28 легковушка сбила пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 63-летний мужчина, управляя автомобилем Lada Vesta, сбил 47-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулированному пешеходному переходу, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадала женщина-пешеход. Её госпитализировали в больницу с различными травмами.