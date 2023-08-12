12 августа в Тульской области пройдет Всероссийский День физкультурника Фото: Алексей ФОКИН (фото)

12 августа в Тульской области отметят Всероссийский День физкультурника. Об этом сообщает пресс-служа регионального министерства спорта.

Торжественное открытие состоится в 11:00 в Центральном парке культуры и отдыха имени П.П.Белоусова. Там пройдут соревнования по пляжному волейболу, городошному спорту, шахматам, северной ходьбе, флорболу, беговелогонке.

Для гостей и участников будет организована развлекательная программа: аквагрим, бросковые зоны по хоккею, регби и футболу, мастер-классы по боксу и теннису, выступление студии циркового искусства «Воздушный проект», конкурсы и мастер-классы от ведущих фитнес-центров, массовая зумба от фитнес-клуба «Вформе», массовая оздоровительная зарядка от фитнес-клуба «Фитнес парк», йога, ментальный фитнес от «Центра ментального фитнеса Татьяны Поповой», пилатес от фитнес-клуба «Гоголь»

Всего в этот день в регионе пройдут около 200 спортивно-развлекательных мероприятий.

Тула

Стадион ЦПЮФ-Академии «Арсенал»

- 09:30 – турнир по футболу среди детских команд 2012-2013 годов рождения

- 14:00 – финал Кубка Тульской области по футболу среди юношеских команд - ЦИВС-2006 и «Химик-2007»

Стадион ЦПЮФ-Академии «Арсенал»

- 10:30 - семейный фестиваль «Папа, мама, я - футбольная семья!»

Центральный стадион «Арсенал»

- 17:00 - финал Кубка Тульской области среди мужских команд – «ГСС» (Тула) и «Аэрозоль» (Новомосковск)

Центр уличного баскетбола

- 10:00 - муниципальный этап Всероссийских соревнований по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч» Акватория реки Упы

- 10:00 - соревнования «Тула SUP Спринт»

ГУТО ЦСП Велотрек

- 11:00 - Городские соревнования на детских велосипедах (дети от 4-х до 7 лет)

Щекино

МБУ ДО «ДЮСШ №1»

- 10:00 - Спартакиада муниципальных образований Щекинского района Дубна

МКУ «ФОЦ Дубна»

- 11:00 – спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья!»

Киреевск (городской парк культуры и отдыха)

- 11:00 - Спортивный праздник, посвященный Всероссийскому Дню физкультурника Ясногорск

Ясногорск (МУ «Стадион города Ясногорска»)

- 11:00 - торжественное открытие праздника День физкультурника

Куркино (стадион Парка культуры и отдыха)

- 10:00 - торжественное открытие праздника День физкультурника. В программе соревнования между командами организаций и предприятий района.

Ефремов

Городской стадион им. В.М. Чванова

- 11:00 - торжественное открытие праздника День физкультурника

- 11:20 - товарищеские встречи по волейболу, баскетболу, мини-футболу, (одновременно на спортивных площадках стадиона)

Ледовая арена «МЕГА»

- 14:00 - товарищеская встреча по хоккею

МКУ «ЕРДК Химик»

- 16:00 - показ художественного фильма «Чемпионы» для всех желающих

Алексин

Стадион «Химик»

- 10:00 - детская велогонка «Веселые гонки» для детей 5-7 лет, блицтурнир по шахматам, турнир по мини-футболу среди команд 2012-2013 г.р.

Бунырево, база отдыха «Ока-Тур»

- 10:00 - турнир по пляжному волейболу

СЦ «Возрождение»

- 11:00 - спортивный калейдоскоп: мини-футбол, скоростные заезды на памп-треке «Крутые виражи»

МБУ ДО ДЮСШ «Горизонт»

11:00 - веселые старты, турнир по пионерболу, турнир по шахматам

Узловая (ФОК «Узловая»)

- 10:00 - соревнования по шахматам, мини-футболу, пляжному волейболу, баскетболу, киокусинкай

- 11:00 - эстафета дошкольных учреждений

- 12:00 - торжественное открытие праздника

- 13:00 - эстафета трудовых коллективов

Новомосковск

- 11:00 - открытие Дня физкультурника на городской площади. Турниры по футболу, баскетболу, пляжному волейболу, пулевой стрельбе, теннису, флорболу на спортивных объектах

- 17:00 - турнир по силовому экстриму на городской площади

Донской (стадион им. В.А. Молодцова)

- 10:00 - городская зарядка и детский турнир по мини-футболу

- 10:20 - торжественное чествование спортсменов города

- 11:00 - турнир по стритболу, выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

- 12:00 - турнир по настольному теннису и шахматам

- 15:00 - турнир по футболу среди мужчин в рамках первенства области Донской - Алексин

- 19:00 - городской массовый велопробег, парк «Юбилейный».

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