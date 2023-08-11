В Новомосковске 24 водителей автобуса привлекли к административной ответственности Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сотрудники Госавтоинспекции в Новомосковске провели профилактическое мероприятие «Автобус», в ходе которого проверяли транспортные средства, осуществляющих пассажирские перевозки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Так, инспекторы проверили легальность деятельности пассажирских перевозок, соблюдение режима труда и отдыха водителей при управлении автобусами, документы, а также техническое состояние транспортных средств.

В результате к административной ответственности были привлечены 24 водителя:

– 13 человек за управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта (по ч. 1.1 ст. 12.5 КоАП РФ);

- 6 водителей за управление транспортным средством без тахографа/с неисправным тахографом (по ч. 1 ст. 11.23 КоАП РФ);

- 2 гражданина за управление транспортным средством, в конструкцию которого внесены изменения без соответствующего разрешения Госавтоинспекции (по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ);

- 2 человека за перевозку пассажиров и багажа по заказу без заключения в письменной форме договора фрахтования транспортного средства (по ч. 2 статьи 11.14.2 КоАП РФ)

– 1 водитель за нарушение Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом (по ч. 6 ст. 12.31.1 КоАП РФ).