В Щекинском районе мотоциклист без прав сбил несовершеннолетнего велосипедиста Фото: материалы пресс-служб

В Щекинском районе в селе Карамышево на улице Строительной вечером 10 августа произошло ДТП. Там примерно в 20:05 мотоциклист сбил велосипедиста. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Так, не имеющий права управлением транспортными средствами 17-летний юноша, управляя мотоциклом ИЖ-Планета, сбил 9-летнего велосипедиста, который при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу двухколесного транспорта.

В результате ДТП пострадал мальчик на велосипеде. Его госпитализировали в больницу с различными травмами.