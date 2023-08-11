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НовостиПроисшествия11 августа 2023 13:50

В Щекинском районе мотоциклист без прав сбил несовершеннолетнего велосипедиста

Пострадавшего мальчика госпитализировали в больницу
Михаил КОРЕНЮГИН
В Щекинском районе мотоциклист без прав сбил несовершеннолетнего велосипедиста

В Щекинском районе мотоциклист без прав сбил несовершеннолетнего велосипедиста

Фото: материалы пресс-служб

В Щекинском районе в селе Карамышево на улице Строительной вечером 10 августа произошло ДТП. Там примерно в 20:05 мотоциклист сбил велосипедиста. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Так, не имеющий права управлением транспортными средствами 17-летний юноша, управляя мотоциклом ИЖ-Планета, сбил 9-летнего велосипедиста, который при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу двухколесного транспорта.

В результате ДТП пострадал мальчик на велосипеде. Его госпитализировали в больницу с различными травмами.