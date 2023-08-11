В Белеве на улице Герцена несовершеннолетний парень перевернулся на мотоцикле Фото: материалы пресс-служб

В Белеве на улице Герцена днем 10 августа произошло ДТП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 13-летний мальчик, управляя мотоциклом Regulmoto, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на проезжей части дороги, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетнего водителя двухколесного транспорта госпитализировали в больницу с различными травмами. В момент происшествия он находился в шлеме.