11 августа в Туле снова эвакуировали торгово-развлекательный центр «Макси»
Фото: соцсети
Сегодня, 11 августа, в Туле снова эвакуировали торгово-развлекательный центр «Макси». Об это сообщили очевидцы в социальных сетях.
Так, посетителей и сотрудников вывели из здания на улицу. По словам свидетелей, на месте работают сотрудники полиции с собаками.
На данный момент причина эвакуации неизвестна. Подробности уточняются.
Напомним, последний раз ТРЦ «Макси» эвакуировали 23 июля. Тогда в здании сработала автоматическая пожарная сигнализация. Никакого возгорания зафиксировано не было.