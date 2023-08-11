11 августа в Туле снова эвакуировали торгово-развлекательный центр «Макси» Фото: соцсети

Сегодня, 11 августа, в Туле снова эвакуировали торгово-развлекательный центр «Макси». Об это сообщили очевидцы в социальных сетях.

Так, посетителей и сотрудников вывели из здания на улицу. По словам свидетелей, на месте работают сотрудники полиции с собаками.

На данный момент причина эвакуации неизвестна. Подробности уточняются.

Напомним, последний раз ТРЦ «Макси» эвакуировали 23 июля. Тогда в здании сработала автоматическая пожарная сигнализация. Никакого возгорания зафиксировано не было.