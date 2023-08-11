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НовостиСпорт11 августа 2023 13:26

Сборная Тульской области завоевала золотую медаль на Кубке России по практической стрельбе из ружья

Об этом сообщает региональное министерство спорта
Михаил КОРЕНЮГИН
Сборная Тульской области завоевала золотую медаль на Кубке России по практической стрельбе из ружья

Сборная Тульской области завоевала золотую медаль на Кубке России по практической стрельбе из ружья

Фото: материалы пресс-служб

В Подмосковье состоялся третий этап Кубка России по практической стрельбе из ружья., в котором приняли участие более 100 человек из 14 регионов страны.

По информации пресс-служба регионального министерства спорта, сборная Тульской области показала следующие результаты:

- 1 место - Максим Скопин (стандартный класс), Сергей Конов (модифицированный класс), Анна Галонска (модифицированный класс);

- 2 место - Евгений Агеев (стандартный класс);

- 3 место - Евгений Труфанов (стандартный класс), Юрий Чабан (модифицированный класс)

Также в командном зачёте тульские спортсмены завоевали золото в стандартном и модифицированном классе.