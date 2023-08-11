Сборная Тульской области завоевала золотую медаль на Кубке России по практической стрельбе из ружья Фото: материалы пресс-служб

В Подмосковье состоялся третий этап Кубка России по практической стрельбе из ружья., в котором приняли участие более 100 человек из 14 регионов страны.

По информации пресс-служба регионального министерства спорта, сборная Тульской области показала следующие результаты:

- 1 место - Максим Скопин (стандартный класс), Сергей Конов (модифицированный класс), Анна Галонска (модифицированный класс);

- 2 место - Евгений Агеев (стандартный класс);

- 3 место - Евгений Труфанов (стандартный класс), Юрий Чабан (модифицированный класс)

Также в командном зачёте тульские спортсмены завоевали золото в стандартном и модифицированном классе.