Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 августа 2023 12:39

В Новомосковске несовершеннолетний парень обокрал магазин спортивных товаров

Сотрудники полиции задержали злоумышленника
Михаил КОРЕНЮГИН
В Новомосковске несовершеннолетний парень обокрал магазин спортивных товаров

В Новомосковске несовершеннолетний парень обокрал магазин спортивных товаров

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции с заявлением обратился администратор магазина спортивных товаров. Она рассказала, то из торгового зала неизвестный украл джемпер.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность и местонахождение преступника. Им оказался безработный 17-летний житель Узловой, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент стражи порядка проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.