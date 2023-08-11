В Новомосковске несовершеннолетний парень обокрал магазин спортивных товаров Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции с заявлением обратился администратор магазина спортивных товаров. Она рассказала, то из торгового зала неизвестный украл джемпер.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность и местонахождение преступника. Им оказался безработный 17-летний житель Узловой, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент стражи порядка проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.