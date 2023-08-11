В Туле на Зеленстрое из-за тройного ДТП образовалась серьезная пробка Фото: соцсети

В Туле на проспекте Ленина, в районе дома №112, днем 11 августа произошло тройное ДТП. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По информации пресс-службы регионального УГИБДД, там столкнулись автомобили Mitsubishi Lancer, Toyota RAV4 и Range Rover Sport. В связи с этим на данном участке дороги образовалась огромная пробка.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники спецслужб. В результате аварии никто не пострадал.