В Туле за прошедшую неделю привели в порядок еще 30 остановочных пунктов Фото: материалы пресс-служб

Управление по транспорту и дорожному хозяйству Тулы продолжают проводить работы по приведению в порядок остановочных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В период с 31 июля по 6 августа в нормативное состояние привели в порядок остановки на улицах Фрунзе, Советской, Металлистов, Пролетарской, Ложевой, Д. Гумилевскоец, Новотульской, Марата, Скуратовской, Киреевской, Первомайской, Луначарского, М. Горького, Пузакова, Судейского, Карпова, Курковой, Чмутова, Тихмянова, Колхозной, Октябрьской, а также на Театральном переулке, проспекте Ленина, Веневском шоссе, Красноармейском проспекте, в деревнях Петелино и Варваровка и в поселках Южный, Угольный и Горелки.

Данное мероприятие предусматривает замену разбитых стекол, помывку остановочных пунктов, очистку от граффити, замену остекления и поликарбоната, замену остановочных павильонов. Также на четырех объектах отремонтировали урны, на одном остановочном павильоне привели в порядок лавку и еще на одном павильоне заменили остекление.