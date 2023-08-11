Жительницу Ленинского района приговорили к 3 годам лишения свободы за нападение на двух мужчин Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Женщина, проживающая в Ленинском районе Тульской области, признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Установлено, что 14 апреля 2023 года 42-летняя подсудимая распивала спиртные напитки на кухне по месту проживания в компании знакомых. В какой-то момент между завязалась ссора, в ходе которой женщина ударила одного из ее гостей в грудь. С полученными повреждениями, имеющими медицинские критерии тяжкого вреда здоровью, 44-летнего потерпевшего доставил в больницу племянник, где ему оказали медицинскую помощь.

Также вечером 16 мая 2023 года подсудимая снова распивала спиртные напитки вместе со знакомыми в поселке Ильянка и на почве личных неприязненных отношений к одному из компаньонов нанесла последнему удары ножом в грудь. Потерпевший сам вызвал себе скорую помощь утром 17 мая.

Суд приговорил злоумышленницу к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.