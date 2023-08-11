Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 августа 2023 10:29

В ДТП на улице Малые Гончары в Туле пострадал женщина-пассажир автобуса

Пенсионерку госпитализировали в больницу
Михаил КОРЕНЮГИН
В ДТП на улице Малые Гончары в Туле пострадал женщина-пассажир автобуса

В ДТП на улице Малые Гончары в Туле пострадал женщина-пассажир автобуса

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на улице Малые Гончары утром 11 августа произошло ДТП, в котором пострадала пожилая женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

По предварительной информации, 60-летний мужчина, управляя автобус «Нефаз», попал в ДТП. В этот момент в салоне находилась пенсионерка, которая сильно упала.

В результате ДТП 70-летнюю женщину-пассажира госпитализировали в больницу с ушибом поясницы.