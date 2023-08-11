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НовостиПроисшествия11 августа 2023 10:07

В Туле вынесли приговор крановщице, по вине которой погиб рабочий на стройке

Женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев условно
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле вынесли приговор крановщице, по вине которой погиб рабочий на стройке

В Туле вынесли приговор крановщице, по вине которой погиб рабочий на стройке

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Пожилая женщина, проживающая в Киреевском районе, признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Установлено, что 31 марта 2023 года 65-летняя подсудимая управляла башенным краном на объекте строительства жилого комплекса «Айсберг». Она совершила маневр, не убедившись в его безопасности. В результате поддон с кирпичами упал с выносной площадки 5-го этажа на 33-летнего рабочего. Пострадавший скончался 1 апреля в больнице от полученных травм.

Суд приговорил женщину к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно, с лишением права заниматься деятельностью по управлению грузоподъемными монтажными кранами в течении 2 лет.