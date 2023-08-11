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НовостиОбщество11 августа 2023 9:45

Иконописец из Тулы погиб в зоне СВО

Юрий Земцов посвятил данной деятельности более 30 лет жизни
Михаил КОРЕНЮГИН
Иконописец из Тулы погиб в зоне СВО

Иконописец из Тулы погиб в зоне СВО

Фото: материалы пресс-служб

Тульский иконописец Юрий Земцов погиб в зоне СВО во время исполнения своего долга. Об этом сообщает пресс-служба ТГПУ им. Л. Н. Толстого.

Юрий Земцов окончил факультет истории и права Тульского государственного педагогического университета имени Л.Н. Толстого. С 1994 года он начал заниматься иконописью посвятил ей более 30 лет жизни.

Его работы украшают алтарную преграду придела Сергия Радонежского в храме Рождества Пресвятой Богородицы в селе Монастырщино.

Руководство университета, преподаватели и студенты выражают соболезнования родным и близким тульского мастера.