Иконописец из Тулы погиб в зоне СВО Фото: материалы пресс-служб

Тульский иконописец Юрий Земцов погиб в зоне СВО во время исполнения своего долга. Об этом сообщает пресс-служба ТГПУ им. Л. Н. Толстого.

Юрий Земцов окончил факультет истории и права Тульского государственного педагогического университета имени Л.Н. Толстого. С 1994 года он начал заниматься иконописью посвятил ей более 30 лет жизни.

Его работы украшают алтарную преграду придела Сергия Радонежского в храме Рождества Пресвятой Богородицы в селе Монастырщино.

Руководство университета, преподаватели и студенты выражают соболезнования родным и близким тульского мастера.