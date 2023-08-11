Жительница Тулы предстанет перед судом за оскорбление сотрудников полиции Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Женщина, проживающая в Туле, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с использованием им своих должностных обязанностей), ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, днем 5 июля 2023 года жители улицы Металлургов в Туле вызвали полицию из-за соседки, которая находилась в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов получили отказ от 30-летней женщины проследовать в отдел полиции для рассмотрения вопроса о привлечении ее к административной ответственности за нарушение общественного порядка. Она оскорбляла представителей власти нецензурной бранью и нанесла одному из них удар ногой в бедро.

В данный момент уголовно дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.