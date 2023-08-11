Жители нескольких районов Тульской области снова услышали громкие хлопки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Утром 11 августа в Ефремоввском, Плавском, Щекинском и Чернсоком районах Тульской области прогремели несколько хлопков, от которых в домах затряслись стекла.

Глава администрации городского округа Ефремов рассказал, что сообщения о данному звуке поступили примерно в 10:05. Жалоб на какие-либо разрушения от жителей не поступало. Источником хлопка стал самолёт, преодолевающий звуковой барьер.

По информации пресс-службы регионального МЧС, никак чрезвычайных ситуаций на территории региона не зарегистрировано.