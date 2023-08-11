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НовостиОбщество11 августа 2023 8:07

Жители нескольких районов Тульской области снова услышали громкие хлопки

Источником данного звука стал самолёт, преодолевающий звуковой барьер
Михаил КОРЕНЮГИН
Жители нескольких районов Тульской области снова услышали громкие хлопки

Жители нескольких районов Тульской области снова услышали громкие хлопки

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Утром 11 августа в Ефремоввском, Плавском, Щекинском и Чернсоком районах Тульской области прогремели несколько хлопков, от которых в домах затряслись стекла.

Глава администрации городского округа Ефремов рассказал, что сообщения о данному звуке поступили примерно в 10:05. Жалоб на какие-либо разрушения от жителей не поступало. Источником хлопка стал самолёт, преодолевающий звуковой барьер.

По информации пресс-службы регионального МЧС, никак чрезвычайных ситуаций на территории региона не зарегистрировано.