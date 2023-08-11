Туляка оштрафовали за публикацию нацисткой символики в социальных сетях Фото: соцсети

Мужчина, проживающий в Туле, заплатит штраф за публикацию неонацистских материалов в социальных сетях в целях пропаганды. Об этом сообщает телеграм-канал "Тула. ЭкстремиZм".

По предварительной информации, 30-летний туляк разделял неонацистские взгляды и ходил на подпольные концерты музыкальных групп, исполняющие запрещенные экстремистские песни. Также он разместил в целях пропаганды в соцсетях множество материалов со свастикой, нарушив тем самым ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ.

Правоохранительные органы провели с нарушителем профилактическую работу. Мужчина обязался удалить экстремистские материалы и выплатить штраф.