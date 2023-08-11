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НовостиПроисшествия11 августа 2023 9:02

В Туле на улице Октябрьской автомобиль Kia сбил мужчину на электросамокате

Пострадавшего госпитализировали в больницу
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на улице Октябрьской автомобиль Kia сбил мужчину на электросамокате

В Туле на улице Октябрьской автомобиль Kia сбил мужчину на электросамокате

Фото: соцсети

В Туле на улице Октябрьской вечером 10 августа произошло ДТП. Там мужчина на электросамокате попал под колеса легковушки. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации тульской Госавтоинспекции, 54-летняя женщина, управляя автомобилем Kia Rio, на регулируемом пешеходном переходе сбила 34-летнего мужчину на электросамокате, который пересекал проезжую часть дороги на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пострадал самокатчик. Его госпитализировали в больницу с различными травмами.