В Ледовом дворце Тулы прошел товарищеский матч с участием звезд отечественного хоккея Фото: материалы пресс-служб

10 августа в Ледовом дворце Тулы состоялся матч между командами «Легенды хоккея» и «Полипласт». Об этом сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель Губернатора региона, советский хоккеист, тренер, заслуженный мастер спорта СССР Борис Михайлов и двукратный Олимпийский чемпион, семикратный Чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

В команду «Легенды хоккея» вошли Алексей Касатонов, Вячеслав Фетисов, Илья Ковальчук, Александр Овечкин, Валерий Каменский, Алексей Морозов, Александр Гуськов, Борис Миронов, Андрей Коваленко, Ильдар Мухомедов.

Перед началом матча хоккеисты заложили символическую «Аллею Легенд», которую будут украшать 10 хвойных деревьев.

Помимо этого, Тулу посетили олимпийские чемпионы по биатлону и спортивной гимнастике Алексей Немов, Светлана Хоркина и Ольга Зайцева.