В Туле пьяный мужчина зарезал знакомого во время ссоры Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Следственный отдел по Пролетарскому округу Тулы возбудил уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что 9 августа 2023 года ранее судимый 45-летний туляк распивал спиртные напитки со своим знакомым. В один момент между ними возник конфликт, в ходе которого обвиняемый взял нож и нанес мужчине многочисленные удары в грудь. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных травм.

На данный момент следователи провели осмотр места преступления, допросили свидетелей и назначили необходимые экспертизы. Подозреваемого задержали. В скором времени его заключат под стражу.