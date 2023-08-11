В Туле на улице Мосина водитель автомобиля Mitsubishi врезался в бетонное ограждение Фото: соцсети

В Туле на улице Мосина вечером 10 августа произошло ДТП. Там примерно в 21:45 легковушка врезалась в ограждение. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации пресс-службы регионального управления ГИБДД, 53-летний мужчина, управляя автомобилем Mitsubishi ASX, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и врезался в декоративное бетонное ограждение.

В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля. Его госпитализировали в больницу с различными травмами.