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НовостиПроисшествия11 августа 2023 6:55

В Туле на улице Мосина водитель автомобиля Mitsubishi врезался в бетонное ограждение

Мужчину госпитализировали в больницу
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на улице Мосина водитель автомобиля Mitsubishi врезался в бетонное ограждение

В Туле на улице Мосина водитель автомобиля Mitsubishi врезался в бетонное ограждение

Фото: соцсети

В Туле на улице Мосина вечером 10 августа произошло ДТП. Там примерно в 21:45 легковушка врезалась в ограждение. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации пресс-службы регионального управления ГИБДД, 53-летний мужчина, управляя автомобилем Mitsubishi ASX, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и врезался в декоративное бетонное ограждение.

В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля. Его госпитализировали в больницу с различными травмами.