В Тульской области сотрудники полиции задержали серийного мошенника Фото: материалы пресс-служб

В дежурную часть отдела полиции в Узловой с заявлением обратились 82-летний мужчина и 76-летняя женщина, которые стали жертвами мошенника. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По словам пожилых граждан, им на телефон поступили звоноки о том, что их родственники стали виновником дорожно-транспортного происшествя, и для незамедлительного урегулирования возникшей ситуации необходимо заплатить некую сумму денег. Потерпевшии, не раздумывая, соглашалась, после чего к ним подъехал молодой человек и забрал 350 тысяч рублей и 900 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность и местонахождение преступника. Им оказался безработный 19-летний молодой человеке, который совершил более 10 преступлений не только в Тульской области, но на территории сопредельных регионов. По предварительной информации, он также совершил несколько мошенничеств в оружейной столице.

В данный момент сотрудниками органов внутренних дел устанавливается причастность подозреваемого в мошенничестве к другим аналогичным преступлениям.