На улицах Тулы появился оформленный в новом стиле троллейбус Фото: соцсети

10 августа на улицах Тулы появился троллейбус №2, оформленный в новом стиле. Об этом сообщает МКП "Тулгорэлектротранс".

Общественный транспорт перекрасили в соответствии с реализацией плана по приведению городского транспорта оружейной столицы к единому визуальному стилю.

Стоит отметить, что новый вид троллейбуса похож на дизайн новых трамваев-львят.

Напомним, согласно документу, основным цветом кузова муниципального и принадлежащего коммерческим перевозчикам транспорта станет красный. Дополнительный цвет полос — светло-серый, черный и желтый. А над окнами разместят ливрею с надписью «Тула».