11 августа часть Советского округа Тулы останется без воды Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Отключение произойдет с 10:00 и до окончания ремонта.

Так, подача холодной воды прекратиться в домах №5, 10, 3, 3а, 8, 1, 1а, 16, 2, 4 и 6 по улице Вересаева, №6, 8 и 10 по улице Фрунзе, №7а по улице Дмитрия Ульянова и №25/4 на Красноармейском проспекте.

Сами ремонтно-восстановительные работы пройдут по адресу: улица Вересаева, дом №5.

После окончания работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.