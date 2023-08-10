Тульского дальнобойщика подозревают в краже мопеда в Смоленской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Дальнобойщика из Тульской области подозревают в краже мопеда у пенсионера под Смоленском. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

В дежурную часть отдела полиции в Смоленской области области с заявлением обратился 68-летний мужчина. Он рассказал, что ехал на работу на мопеде, но техника неожиданно сломалась. Пенсионер спрятал двухколесный транспорт в лесополосе, чтобы вернуться за ним и отремонтировать. Однако вечером он обнаружил, что мопед пропал.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудника правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался 38-летний житель Тульской области. Подозреваемый рассказал полицейским, что ехал на грузовом автомобиле мимо лесополосы, остановился отдохнуть и увидел оставленный без присмотра мопед. Он подогнал подогнал свою машину поближе, погрузил технику и уехал.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит наказание до 5 лет лишения свободы. Также туляку избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.