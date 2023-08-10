Стали известны улицы с самым высоким уровнем аварийности в Туле Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Стали известны самые аварийные улицы в Туле. Данный рейтинг составила одна из страховых компаний.

Так, на первом месте располагается проспект Ленина. Здесь произошло 8,22% всех ДТП по каско и ОСАГО с участием клиентов компании за пол года. На второе место попала улица Октябрьская, она менее аварийна на 2%.

В тройку лидеров также вошла улица Рязанская — 6,01%. Она проходит через весь Центральный район Тулы, связывает множество востребованных инфраструктурных объектов.

Помимо этого, в список попали Новомосковское шоссе, улицы Оборонная, Болдина, Металлургов и Пролетарская и Красноармейский проспект.