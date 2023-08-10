Главный врач Ваныкинской больницы в Туле получила звание «Заслуженный врач РФ»

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Заслуженный врач РФ» главному врачу тульской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Д. Я. Ваныкина Ирине Рублевской.

Почетной звание получают высокопрофессиональные врачи за заслуги в охране здоровья населения, организации и оказании лечебно-профилактической помощи с использованием современных достижений медицинской науки и техники. При этом они должны работать по специальности не менее 15 лет.

Ирина Рублевская работала в ГУЗ «Городская больница № 1 г. Тулы» врачом-неврологом. С 2014 года она стала главным врачом ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина».