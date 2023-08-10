В Туле водителя BMW оштрафовали за выезд на встречку и проезд на запрещающий сигнал светофора Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сотрудники тульской Госавтоинспекции благодаря помощи широкой общественности выявили факты нарушения правил дорожного движения в городе.

Установлено, что на перекрестке улиц Демонстрации и Лейтейзена в Туле водитель автомобиля BMW xDrive совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного направления, а после проехал на запрещающий сигнал светофора.

В результате в отношении нарушителя составили два протокола об административного правонарушении по ч. 4 ст 12.15 КоАП РФ и ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ, по итогам рассмотрения которых он получил штраф в размере 6 тысяч рублей.