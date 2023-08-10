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НовостиСпорт10 августа 2023 11:29

Главным судьей матча между «Арсеналом» и «Черноморцем» назначен Александр Машлякевич

Матч пройдет 12 августа в Новороссийске
Михаил КОРЕНЮГИН
Главным судьей матча между «Арсеналом» и «Черноморцем» назначен Александр Машлякевич

Главным судьей матча между «Арсеналом» и «Черноморцем» назначен Александр Машлякевич

В 5-м туре Первой лиги тульский «Арсенал» встретится с новороссийским «Черноморцем». Главным судьей матча назначен Александр Машлякевич из Москвы.

Ему будут ассистировать москвич Артем Перов и ростовчанин Артур Тиракьянц. Резервный судья – Виктор Лацвиев из Шахт. Инспектор - Фейзудин Эрзиманов из Московской области.

Матч начнется 12 августа в 19:30 в Новороссийске.

На данный момент туляки идут на 10 месте в таблице, имея 5 очков в турнирной таблице, а новороссийцы на 14 месте с 4 очками.