Житель Узловой предстанет перед судом за незаконный сбыт наркотиков Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Узловой, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 3 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в значительном и крупном размерах, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в феврале 2023 года безработный 32-летний обвиняемый действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, пытался сбыть на территории Тульской области более 14,9 кг синтетических и растительных наркотиков с помощью тайников-закладок. Однако деятельность группировки пресекли сотрудники правоохранительных органов.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.